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Силуанов подсчитал количество «лишних» долларов в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Избыточное предложение валюты на российском рынке составляет порядка 130 миллиардов долларов, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Из-за «лишних» долларов происходит укрепление курса рубля, отметил он. В результате укрепления рубля экспортеры недополучают валютную выручку, а бюджет лишается части доходов, передает РБК.

В свою очередь, импортеры, которым выгоден дорогой рубль, в условиях западных санкций не могут полностью реализовать его потенциал из-за логистических затруднений.

Давление на рубль может смягчить восстановление бюджетного правила, которое не действует с февраля 2022 года из-за заморозки государственных валютных резервов, уточнил Силуанов.

Министр также предупредил, что укрепление курса рубля и рост притока иностранной валюты в страну могут спровоцировать «голландскую болезнь» — ситуацию, когда сильная валюта оказывает негативный эффект на экономику.

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