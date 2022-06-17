Силуанов подсчитал количество «лишних» долларов в России

Избыточное предложение валюты на российском рынке составляет порядка 130 миллиардов долларов, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Из-за «лишних» долларов происходит укрепление курса рубля, отметил он. В результате укрепления рубля экспортеры недополучают валютную выручку, а бюджет лишается части доходов, передает РБК.

В свою очередь, импортеры, которым выгоден дорогой рубль, в условиях западных санкций не могут полностью реализовать его потенциал из-за логистических затруднений.

Давление на рубль может смягчить восстановление бюджетного правила, которое не действует с февраля 2022 года из-за заморозки государственных валютных резервов, уточнил Силуанов.

Министр также предупредил, что укрепление курса рубля и рост притока иностранной валюты в страну могут спровоцировать «голландскую болезнь» — ситуацию, когда сильная валюта оказывает негативный эффект на экономику.