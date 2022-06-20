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Шаманы в Туве проведут обряд очищения и научат ритуалам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/tyvashamany

Первый всероссийский фестиваль шаманизма «Дунгур» пройдет в этнокультурном комплексе «Алдын-Булак» в Туве с 20 по 22 июня, в нем примут участие шаманы из разных регионов страны, сообщают организаторы.

В течение трех дней гости смогут ознакомиться с культурой, национальной кухней, традиционными ремеслами, бытом Тувы, познакомиться с шаманами, принять участие в камланиях и песнопениях. Кроме того, в фестивале примут участие представители коренных малочисленных народов, они покажут особенности своего быта в чумах.

На фестивале шаманы расскажут о повседневных ритуалах, узелковой магии, нумерологии, а также проведут ряд обрядов, в том числе и очищения. В среду будет день открытых дверей в шаманских юртах, где участники смогут задать свои вопросы шаманам.

В Туве зарегистрировано 13 шаманских организаций, все они и верховный шаман России и Тувы поддерживают идею фестиваля. Шаманы разместятся поодаль от этнокомплекса — в палаточном городке.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Это вам не госперевороты устраивать и с мирным населением воевать.

Antoxa.

Если бы не НАТО, конфликта бы не было. А теперь они не только завязали его, так ещё и усугубляют на годы....

Алекс555

Да на Казахстан ,как и на Китай нечего надеется.Да и на всех.Будут молчать и смотреть ,как на цирк.Свою...

Максим Алейников

Космические силы и контроль воздушного пространства не оставляет шансов противнику.