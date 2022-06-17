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Медведев поведал историю о продаже «Жигулей»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев рассказал историю о ВАЗ-2107 — первом личном автомобиле, комментируя идею пересадить чиновников на Lada.

«Первая моя машина была белая "семерка" жигулей ("Лада-2107"). Прикупил я ее новой, году в 1995-м, за приблизительно 5 тысяч долларов (даю в инвалюте, так проще из-за курса). Была приличная весьма сумма. Да, и машина считалась неплохой. Хотя сейчас "Лада" стала подороже, но и доллар уже не тот», — написал Медведев в телеграм-канале.

Он продолжил, что потом продал автомобиль в три раза дешевле. А после избрания президентом, летом 2008 года, ему предложили выкупить «вдрызг убитую машину» за 15 тысяч долларов.

«Мораль: всем чиновникам — только "Лады"», — высказался Медведев.

«Если мы пересадим работников государственных на "Лады"...» — заявил министр финансов Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума, высказываясь о помощи государства отечественному автопрому.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что готов ездить на автомобиле Lada. Губернаторы ряда регионов положительно отреагировали на идею сменить служебные автомобили на отечественную марку.

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