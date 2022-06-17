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Грозовые дожди пройдут в выходные в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: U.S. Air Force photo by Edward Aspera Jr.

Дожди с грозами, и комфортная летняя погода без жары ожидается в Новосибирске в выходные, сообщила Sibnet.ru начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«Погода существенно не изменится. Сохранится неустойчивый характер погоды. Продолжают образовываться кучево-дождевые облака над всей территорией Южной Сибири», — сказала Лапчик.

В результате в выходные будут наблюдаться грозовые дожди. Температурный фон ночью будет однородный и составит 9-14 градусов.

В субботу днем будет более пасмурная погода и 20-25 градусов тепла. В воскресенье будет 21-26 градусов тепла. В начале рабочей недели станет более солнечно, и температура достигнет 23-28 градуса.

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