Грозовые дожди пройдут в выходные в Новосибирске

Дожди с грозами, и комфортная летняя погода без жары ожидается в Новосибирске в выходные, сообщила Sibnet.ru начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«Погода существенно не изменится. Сохранится неустойчивый характер погоды. Продолжают образовываться кучево-дождевые облака над всей территорией Южной Сибири», — сказала Лапчик.

В результате в выходные будут наблюдаться грозовые дожди. Температурный фон ночью будет однородный и составит 9-14 градусов.

В субботу днем будет более пасмурная погода и 20-25 градусов тепла. В воскресенье будет 21-26 градусов тепла. В начале рабочей недели станет более солнечно, и температура достигнет 23-28 градуса.