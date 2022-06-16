Оползень перекрыл движение на трассе «Байкал»

Оползень сошел в Иркутской области, он перекрыл трассу Р-258 «Байкал» в обоих направлениях, сообщает ГУ МЧС по региону.

В Слюдянском районе на 156 километре трассы Р-258 «Байкал» оползень сошел на проезжую часть, движение перекрыто в обоих направлениях.



На место выехали специалисты дорожной службы и сотрудники полиции. В настоящее время проводится информирование по УКВ-радиостанции водителей-дальнобойщиков о временном ограничении движения.



Легковой транспорт объезжает по обочине, движение грузового транспорта не осуществляется. Сотрудники ГИБДД регулируют движение.