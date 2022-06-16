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Оползень перекрыл движение на трассе «Байкал»

Источник:
Sibnet.ru
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Оползень сошел в Иркутской области, он перекрыл трассу Р-258 «Байкал» в обоих направлениях, сообщает ГУ МЧС по региону.

В Слюдянском районе на 156 километре трассы Р-258 «Байкал» оползень сошел на проезжую часть, движение перекрыто в обоих направлениях.

На место выехали специалисты дорожной службы и сотрудники полиции. В настоящее время проводится информирование по УКВ-радиостанции водителей-дальнобойщиков о временном ограничении движения.

Легковой транспорт объезжает по обочине, движение грузового транспорта не осуществляется. Сотрудники ГИБДД регулируют движение.

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Сибирь #Иркутск #Происшествия
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