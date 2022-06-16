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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Объявлена официальная цена упрощенной Lada Granta

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Цены на Lada Granta Classic 2022 стартуют с отметки 678,3 тысячи рублей, автомобиль будет самым доступным на российском рынке, сообщил и.о. исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Виталий Осипов.

Lada Granta Classic 2022 будет стоить от 658,3 тысячи рублей с учетом выгоды в размере 20 тысяч рублей по схеме трейд-ин, говорится в сообщении пресс-службы АвтоВАЗа.

В комплектацию Lada Granta Classic 2022 входит электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев и электропривод зеркал заднего вида, крепления для детских сидений, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовка с четырьмя динамиками, стальные 14-дюймовые диски с декоративными колпаками.

Модель отличается элементами, ранее характерными только для более высоких комплектаций — это окрашенные в цвет кузова молдинги дверей, ручки и корпуса зеркал. Помимо седана, в комплектации предлагаются лифтбек и универсал.

Granta Classic 2022 оснащается адаптированным для работы на бензине АИ-92 1,6-литровым мотором мощностью 90 лошадиных сил и механической пятиступенчатой коробкой передач. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5 литра на 100 километров.

«Lada Granta Classic 2022 — самый доступный легковой автомобиль на российском рынке, в котором оптимально сочетаются цена и оснащение. Lada Granta — это широкий выбор цветов и типов кузова, трехлетняя заводская гарантия, доступный сервис и запасные части», — отметил Осипов.

Он назвал Granta уникальным предложением не только среди новых легковых транспортных средств, но и конкурентом подержанным автомобилям.

Тема: Русские машины
Опубликована цена на упрощенную Lada Granta
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Максим Алейников

А что за проблемы? И почему из нельзя решать за счет увеличения внутреннего потребления?Похоже им нравится...

Disobedient

Два села возле польши быков и цыков вот и вся нэнька будет.)))

mosquito__2010

Всегда любопытно и интересно наблюдать за физиономиями тех кто постепенно выплывает из океана иллюзий.

Disobedient

Мне все нравится в западе, когда вы там живете. Поляки ново европейцам пособие отменили. Сказали нечего...