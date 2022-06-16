Максу Барских предрекли крах карьеры без российских слушателей

Новый релиз украинского музыканта Макса Барских «Чекай мене» набрал чуть больше 160 тысяч просмотров на YouTube. Другие его композиции до ухода музыканта с российских платформ собирали миллионы прослушиваний.

«Еле набравшая 100 тысяч песня Макса Барских на украинском против сотни миллионов просмотров русскоязычных хитов — вот она, истинная цена потери российской аудитории», — прокомментировала карьеру Барских журналист Алена Жигалова в телеграм-канале «Неопра, блин!».

Хиты Макса Барских «Туманы» и «Неверная» послушали почти по 200 миллионов, но песни были выпущены более пяти лет назад, поэтому сравнить успех прошлых релизов и нового трека невозможно объективно.

Тем не менее, Барских именно в России завоевал статус популярного исполнителя. И, добровольно лишившись российской аудитории, может оказаться за бортом шоу-бизнеса.