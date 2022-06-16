НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Тарифы на  коммунальные услуги вырастут с 1 июля

Источник:
«Известия»
481 6
Фото: © Sibnet.ru

Тарифы на ЖКУ с 1 июля поднимутся на 3,2%–6,5% в зависимости от региона, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Расценки на коммунальные услуги повышают раз в год — 1 июля. Подорожание не может превышать размер инфляции, напомнил «Известиям» глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Самая низкая допустимая планка повышения тарифов утверждена в республике Марий Эл (3,2%). Также довольно маленькие показатели в Удмуртии (3,4%), республике Алтай (3,4%), Камчатском крае (3,8%). Наиболее высокий уровень подорожания ЖКУ — в Чеченкой республике (6,5%). В Татарстане и в Крыму показатель составит 6,2%, в Дагестане — 6%.

Допустимое повышение власти определяют исходя из прогноза среднегодового роста цен. Правительство устанавливает предельные индексы повышения платы в каждом регионе; это касается тарифов на отопление, горячую и холодную воду, водоотведение, газ, электричество и вывоз мусора.

Еще по теме
Власти сообщили о восстановлении ипотечного рынка после обвала
Тарифы на жилье предложили индексировать без согласия жильцов
«Авито» запустил сервис для онлайн-бронирования жилья
Самостоятельно строящиеся дома попадут под льготную ипотеку
смотреть все
Экономика #Квадраты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин выступит с «чрезвычайно важным» обращением
Российские дроны‑камикадзе доказали эффективность на Украине
Интернет-трафик российских пользователей детализируют
Камеры наблюдения зоопарка запечатлели жуткое существо
Обсуждение (6)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
57
Эрдоган обсудит «зерновой коридор» с Путиным и Зеленским
56
Генсек НАТО допустил территориальные уступки Украины ради мира
53
Украина получит немецкое тяжелое вооружение
45
Медведев усомнился в существовании Украины через два года
42
Украина раскрыла число вооружений для «паритета»