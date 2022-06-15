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Проблемных авто на рынке стало больше

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Количество автомобилей со скрученным пробегом, находящихся под залогом и побывавших в ДТП выросло на рынке, сообщил сервис «Автотека».

Доля отчетов по автомобилям со скрученным пробегом выросла на 19%. Если в первые 5 месяцев 2021 года она в среднем составляла 32,8% от общей доли отчетов проверяемых автомобилей, то в период с января по май 2022 года доля случаев скручивания показателей одометра выросла до 39,1%.

«Покупка автомобиля со скрученным пробегом это всегда риск переплаты за автомобиль в плохом техническом состоянии», отметил директор онлайн-сервиса проверки истории автомобилей «Автотека» Вадим Иванов.

Помимо роста случаев скручивания пробега выросла доля автомобилей под залогом. С января по май 2021 года к аналогичному периоду 2022 года их доля выросла на 21%.

Высоким также остается процент автомобилей, побывавших в прошлом в ДТП. За пять месяцев этого года доля таких авто увеличилась до 49,2%. В январе-мае 2021 года она составлял 46,3%.

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