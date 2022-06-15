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IKEA устроит распродажу и свернет бизнес в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Шведский производитель и продавец товаров для дома IKEA сократит присутствие в России, сообщает пресс-служба компании. Перед этим IKEA устроит распродажу.

Компания сократит штат сотрудников на собственных производствах и начнет процесс поиска новых владельцев для всех четырех фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

«Мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, группа компаний Inter IKEA и группа компаний Ingka приняли решение сократить масштаб бизнеса в России», — отмечается в заявлении.

Все 17 фирменных магазинов в России остаются «на паузе», при этом принадлежащие группе торговые центры «Мега» продолжат работу. Компания также анонсировала распродажу товаров, которые находятся на российских складах, ее сроки будут объявлены позднее.

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Топ комментариев

pepelmetal

Можно им и вообще перекрыть, чтобы поняли чего стоит русофобия в современном мире

Maniac.

Первые сталкеры не больно то по европе распродались. там примерно 20-30% было раскуплено на всю европу....

Disobedient

Бубочка устроил истерику. "Ты немецкий бюргер, обещал что ради меня пойдешь на все, запороть экономику...

physx

О! Горе то какое, как же теперь жить!