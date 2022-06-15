IKEA устроит распродажу и свернет бизнес в России

Шведский производитель и продавец товаров для дома IKEA сократит присутствие в России, сообщает пресс-служба компании. Перед этим IKEA устроит распродажу.

Компания сократит штат сотрудников на собственных производствах и начнет процесс поиска новых владельцев для всех четырех фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

«Мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, группа компаний Inter IKEA и группа компаний Ingka приняли решение сократить масштаб бизнеса в России», — отмечается в заявлении.

Все 17 фирменных магазинов в России остаются «на паузе», при этом принадлежащие группе торговые центры «Мега» продолжат работу. Компания также анонсировала распродажу товаров, которые находятся на российских складах, ее сроки будут объявлены позднее.