Красноярцы и новосибирцы оказались среди любителей кредитов

Красноярский край и Новосибирская область вошли в десятку регионов, где наиболее активно брали кредиты в мае этого года, сообщает Объединенное Кредитное Бюро.

В мае наметился тренд на постепенное восстановление розничного кредитования во всех сегментах кроме ипотеки. Всего за прошедший месяц российские заемщики взяли 2,5 миллиона новых кредитов на 441,5 миллиарда рублей. Количество выданных кредитов выросло на 20% по сравнению с апрелем, а объемы – на 23%.

По общим объемам кредитования традиционно лидирует Москва. Также в десятку наиболее кредитно-активных регионов по общим объемам кредитования вошли Красноярский край – 56,41 тысяч кредитов на 9,69 миллиарда рублей и Новосибирская область – 55,87 тысяч кредитов на 9,23 миллиарда рублей.

При этом и в Красноярском крае, и Новосибирской области жители в мае взяли больше кредитов, чем в апреле этого же года.