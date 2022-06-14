Центробанк предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов

Банк России предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов, благодаря которому россияне смогут обезопасить себя от ситуаций, когда мошенники оформляют кредит или заем на их имена.

После введения такого механизма банки и микрофинансовые организации перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений, отмечается в сообщении регулятора.

Если кредитор выдаст деньги при наличии действующего самозапрета, он не сможет требовать погашения долга. При желании человек сможет бесплатно устанавливать и снимать такие ограничения сколько угодно раз в зависимости от жизненной ситуации.

Чтобы установить такой самозапрет, гражданину достаточно будет обратиться в любое квалифицированное бюро кредитных историй, в том числе через портал «Госуслуг», банк или микрофинансовую организацию.