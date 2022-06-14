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Центробанк предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов, благодаря которому россияне смогут обезопасить себя от ситуаций, когда мошенники оформляют кредит или заем на их имена.

После введения такого механизма банки и микрофинансовые организации перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений, отмечается в сообщении регулятора.

Если кредитор выдаст деньги при наличии действующего самозапрета, он не сможет требовать погашения долга. При желании человек сможет бесплатно устанавливать и снимать такие ограничения сколько угодно раз в зависимости от жизненной ситуации.

Чтобы установить такой самозапрет, гражданину достаточно будет обратиться в любое квалифицированное бюро кредитных историй, в том числе через портал «Госуслуг», банк или микрофинансовую организацию.

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Экономика #Деньги
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