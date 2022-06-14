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Стоимость биткоина рухнула на 36% за неделю

Источник:
РБК
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Курс биткоина впервые с 16 декабря 2020 года утром 14 июня падал до 20,8 тысяч — за прошедшие сутки она подешевела на 11%, следует из результатов торгов на бирже биткоина.

По состоянию на 9.58 мск биткоин торговался на уровне в 22,5 тысячи долларов, приводит РБК данные торгов. Его стоимость начала снижаться неделю назад, когда она торговалась выше 31 тысячи долларов. С тех пор актив подешевел на 36%.

Сейчас биткоин торгуется на 68% ниже исторического максимума в 69 тысяч долларов, установленного в ноябре прошлого года.

Рыночная капитализация биткоина сократилась до 428 миллиардов долларов. Объем торгов криптовалютой составляет 66 миллиардов долларов. Доля биткоина на рынке — 43,2%.

За прошедшие сутки подешевели и альткоины. Стоимость Ethereum снизилась на 8%, до 1,2 тысячи долларов. Binance Coin подешевел на 4%, до 228 долларов. Общая оценка рынка сократилась на 7%, до 994 миллиардов долларов.

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Экономика #Деньги
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Uynachalnica

Непонятно, а почему снова не проперевакцинироваться, наш же спутник всех спасает и осложнений никаких...

Asd10

Да они уже сами всей натой в шоке. Недельный запас бк за день..., а ржавелины ваще валяются где попало......

Alhazred

ВСУ предполагает, а ВСР располагает))) Не будет толку от этого убогого ленд-лиза)))

Alhazred

Бггг! А что, будет больше? Одноразово Запад в любом случае не сможет это все предоставить. Ну а по мелочи...