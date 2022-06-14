Врач развенчала миф о подорожнике и ране

Всем известная теория о том, что подорожник или чистотел помогают обеззаразить рану — миф, который может привести к серьезным негативным последствиям для здоровья, сообщила врач-инфекционист, медицинский директор «Инвитро-ЮГ» Светлана Машкова.

«Кроме того, что эти растения ничем не помогут, они могут еще и нанести вред. Например, если на листике будет земля или другие загрязнения. Это может повлечь за собой заражение крови и даже столбняк», — отметила Машкова.

Она объяснила, что заражение может произойти из-за загрязнения раны фекалиями людей и животных, отходами жизнедеятельности, а также стекловатой, которая дополнительно травмирует ткани и способствует распространению инфекции.

«Самое опасное, что может произойти — столбняк, заболевание со 100% летальностью. Поэтому при загрязнении ран землей, больших ссадинах важно ввести столбнячный анатоксин не привитым от столбняка или тем, у кого вакцинальный анамнез не известен», — посоветовала врач.

Раны и ссадины надо обработать раствором перекиси водорода 3% или чистой питьевой водой. Можно использовать антисептики, но только не спиртовые. Для быстрой остановки крови следует использовать перекись водорода, гемостатическую губку.

Повязка должна быть такой, чтобы она легко отделялась от раны. Поэтому не стоит использовать вату, так как она прилипает к свежим ранам и избавиться от нее в дальнейшем будет сложно и неприятно.