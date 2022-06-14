НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Врач развенчала миф о подорожнике и ране

Источник:
Sibnet.ru
308 0
Фото: Ludwik Polak / CC BY-SA 4.0

Всем известная теория о том, что подорожник или чистотел помогают обеззаразить рану — миф, который может привести к серьезным негативным последствиям для здоровья, сообщила врач-инфекционист, медицинский директор «Инвитро-ЮГ» Светлана Машкова.

«Кроме того, что эти растения ничем не помогут, они могут еще и нанести вред. Например, если на листике будет земля или другие загрязнения. Это может повлечь за собой заражение крови и даже столбняк», — отметила Машкова.

Она объяснила, что заражение может произойти из-за загрязнения раны фекалиями людей и животных, отходами жизнедеятельности, а также стекловатой, которая дополнительно травмирует ткани и способствует распространению инфекции.

«Самое опасное, что может произойти — столбняк, заболевание со 100% летальностью. Поэтому при загрязнении ран землей, больших ссадинах важно ввести столбнячный анатоксин не привитым от столбняка или тем, у кого вакцинальный анамнез не известен», — посоветовала врач.

Раны и ссадины надо обработать раствором перекиси водорода 3% или чистой питьевой водой. Можно использовать антисептики, но только не спиртовые. Для быстрой остановки крови следует использовать перекись водорода, гемостатическую губку. 

Повязка должна быть такой, чтобы она легко отделялась от раны. Поэтому не стоит использовать вату, так как она прилипает к свежим ранам и избавиться от нее в дальнейшем будет сложно и неприятно.

Еще по теме
Путин сохранил особые меры предосторожности из-за коронавируса
Врач рассказал о последствиях проглоченной жвачки
Невролог объяснила проблемы со сном летом
Агроном объяснил, какую черешню лучше не покупать
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Загадочные объекты вылетели из черной дыры
Глава Nokia предрек закат эры смартфонов
Путин выступит с «чрезвычайно важным» обращением
Министр обороны Украины раскрыл потери ВСУ
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Непонятно, а почему снова не проперевакцинироваться, наш же спутник всех спасает и осложнений никаких...

Alhazred

Бггг! А что, будет больше? Одноразово Запад в любом случае не сможет это все предоставить. Ну а по мелочи...

Uynachalnica

"При этом он продолжил соблюдать все введенные меры предосторожности." - вообще-то никто никаких мер...

Alhazred

И где все это взять? Особенно все и сразу Мелкими партиями этот ленд-лиз бесмысленнен.