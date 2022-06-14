Самбурская приоткрыла закулисье интимных сцен в кино

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Актриса Настасья Самбурская рассказала о приемах, которые применяет в съемке постельных сцен, на примере сериала «Универ».
«На съемках, если есть вероятность того, что грудь может засветиться в кадре, я ее обязательно заклеиваю скотчем, такой вот секретик», — написала Самбурская в соцсетях.
При том, что актриса так щепетильно относится к съемкам откровенных сцен, она несколько раз снималась обнаженная для обложек мужских журналов.
Настасья Самбурская считается одной из востребованных комедийных и драматичных актрис России, она ежегодно попадает в топ-100 журнала «Самые сексуальные женщины страны».
UynachalnicaНепонятно, а почему снова не проперевакцинироваться, наш же спутник всех спасает и осложнений никаких...
AlhazredБггг! А что, будет больше? Одноразово Запад в любом случае не сможет это все предоставить. Ну а по мелочи...
Uynachalnica"При этом он продолжил соблюдать все введенные меры предосторожности." - вообще-то никто никаких мер...
AlhazredИ где все это взять? Особенно все и сразу Мелкими партиями этот ленд-лиз бесмысленнен.