Самбурская приоткрыла закулисье интимных сцен в кино

Актриса Настасья Самбурская рассказала о приемах, которые применяет в съемке постельных сцен, на примере сериала «Универ».

«На съемках, если есть вероятность того, что грудь может засветиться в кадре, я ее обязательно заклеиваю скотчем, такой вот секретик», — написала Самбурская в соцсетях.

При том, что актриса так щепетильно относится к съемкам откровенных сцен, она несколько раз снималась обнаженная для обложек мужских журналов.

Настасья Самбурская считается одной из востребованных комедийных и драматичных актрис России, она ежегодно попадает в топ-100 журнала «Самые сексуальные женщины страны».