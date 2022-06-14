НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Самбурская приоткрыла закулисье интимных сцен в кино

Источник:
Sibnet.ru
454 1
Фото: © соцсети

Актриса Настасья Самбурская рассказала о приемах, которые применяет в съемке постельных сцен, на примере сериала «Универ».

«На съемках, если есть вероятность того, что грудь может засветиться в кадре, я ее обязательно заклеиваю скотчем, такой вот секретик», — написала Самбурская в соцсетях.

При том, что актриса так щепетильно относится к съемкам откровенных сцен, она несколько раз снималась обнаженная для обложек мужских журналов.

Настасья Самбурская считается одной из востребованных комедийных и драматичных актрис России, она ежегодно попадает в топ-100 журнала «Самые сексуальные женщины страны».

Еще по теме
Бывший муж Гагариной увидел послание себе в новом треке певицы
Автобус въехал в розовый Gelаndewagen Вали Карнавал
Джонни Деппу исполнилось 59 лет
Брэд Питт затеял новый суд против Анджелины Джоли
смотреть все
Культгид #Светская хроника #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Загадочные объекты вылетели из черной дыры
Глава Nokia предрек закат эры смартфонов
Путин выступит с «чрезвычайно важным» обращением
Министр обороны Украины раскрыл потери ВСУ
Обсуждение (1)
Картина дня
Глава ВТБ заявил о конце глобализации и о холодной войне
Грузия отказалась пропускать Украину «без очереди» в Евросоюз
Украина раскрыла число вооружений для «паритета»
Windows научилась отправлять на карантин зараженные ПК
Топ комментариев

Uynachalnica

Непонятно, а почему снова не проперевакцинироваться, наш же спутник всех спасает и осложнений никаких...

Alhazred

Бггг! А что, будет больше? Одноразово Запад в любом случае не сможет это все предоставить. Ну а по мелочи...

Uynachalnica

"При этом он продолжил соблюдать все введенные меры предосторожности." - вообще-то никто никаких мер...

Alhazred

И где все это взять? Особенно все и сразу Мелкими партиями этот ленд-лиз бесмысленнен.