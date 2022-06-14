Грузия отказалась пропускать Украину «без очереди» в Евросоюз

Грузия больше, чем Украина и Молдавия заслуживает статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Если открытый конфликт — один из критериев получения статуса, то мы так не хотим. Мы требуем заслуженного статуса», — приводит РИА Новости слова премьера.

По его мнению, среди тройки претендентов — Тбилиси, Кишенев, Киев — Грузия «на десять голов впереди по всем направлениям», а по многим параметрам даже опережает некоторые страны-члены ЕС.

Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Президент Молдавии Майя Санду подписала такой документ 3 марта. Грузинские власти изначально планировали подать заявку в 2024 году, но Тбилиси решил ускорить процесс. Премьер Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС также 3 марта.

Лидеры фракций Европейского парламента на прошлой неделе призвали участников саммита ЕС 23-24 июня предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдавии, а также продолжить работу над таким статусом для Грузии.