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Глава ВТБ заявил о конце глобализации и о холодной войне

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента России

Глобализация закончилась, и мир разделился на «своих» и «чужих», заявил глава банка ВТБ Андрей Костин.

«Санкции — надолго. Глобализация в прежнем виде закончилась. Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на "своих" и "чужих". Это холодная война 2.0», — написал Костин в своей колонке, опубликованной на сайте РБК

По его словам, когда после распада СССР Россия вступила в процесс глобализации, ей пришлось принять чужие нормы и стандарты во всех сферах жизни.

«Было бы неверно утверждать, что этот процесс не принес нашей стране существенных экономических выгод. Одним из бенефициаров стал современный финансовый сектор, который был создан всего за несколько лет практически с нуля на основе американских и европейских (других просто не было) технологических платформ, инструментов и практик ведения бизнеса», — сказал Костин.

Но антироссийские санкции против России показали уязвимость модели, основанной на заимствовании. Теперь, по мнению Костина, становится ясно, что условия интеграции России не были равноправными и не предусматривали национальных интересов, но сегодня «эта страница отношений России и "коллективного Запада" уже перевернута».

Глава ВТБ полагает, что сейчас у России появился «уникальный шанс начать с чистого листа», поскольку стране предстоит комплексно перезапустить промышленность, рассчитывая только на себя.

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