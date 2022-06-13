Предсказано появление цифровых двойников людей

Исследователи в скором времени смогут активировать первые версии мыслящих цифровых двойников реальных людей, предсказал технологический аналитик Роб Эндерле.

«Само их появление связано с огромным количеством размышлений и этических соображений, потому что мыслящая копия нас самих может быть невероятно полезной для работодателей», — отметил он в интервью BBC.

Эксперт полагает, что со временем создание цифрового двойника приведет к тому, что компании начнут нанимать их на работу. Такие «цифровые люди» могут быть запущены в производство до конца десятилетия.

Цифровой двойник представляет собой точную копию человека в физическом мире. Она может быть связана с оригиналом. Появление таких клонов в виртуальной реальности аналитики считают началом эры метавселенной.