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Предсказано появление цифровых двойников людей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Исследователи в скором времени смогут активировать первые версии мыслящих цифровых двойников реальных людей, предсказал технологический аналитик Роб Эндерле.

«Само их появление связано с огромным количеством размышлений и этических соображений, потому что мыслящая копия нас самих может быть невероятно полезной для работодателей», — отметил он в интервью BBC.

Эксперт полагает, что со временем создание цифрового двойника приведет к тому, что компании начнут нанимать их на работу. Такие «цифровые люди» могут быть запущены в производство до конца десятилетия.

Цифровой двойник представляет собой точную копию человека в физическом мире. Она может быть связана с оригиналом. Появление таких клонов в виртуальной реальности аналитики считают началом эры метавселенной.

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