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Вице-премьер пообещал временную сборку упрощенных авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Правительство Самарской области / CC BY 4.0

Сборка упрощенных автомобилей — это временная мера, необходимая для сохранения рабочих мест, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

«Это временная мера, которая должна обеспечить загрузку предприятий. Иначе другая крайность — нам пришлось бы испытывать разного рода социальные проблемы», — сказал Борисов в интервью телеканалу РБК.

Правительство РФ в мае утвердило постановление, которое упрощает требования к сертификации автомобилей в России, разрешено выпускать транспортные средства всех экологических классов — от «Евро 0» до «Евро 5». Также можно не устанавливать на авто антиблокировочную систему тормозов (ABS) и устройством вызова экстренных служб (ЭРА-ГЛОНАСС).

АвтоВАЗ 8 июня начал сборку упрощенной Lada Granta без подушек безопасности, систем ABS и ESP.

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Авто #Автопром #Россия
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