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Путин уволил Поклонскую из Россотрудничества

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности замруководителя Россотрудничества Наталью Поклонскую, соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

«Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в документе.

Поклонская в телеграм-канале объяснила увольнение переходом на другую работу, но подробностей не сообщила. Она написала, что благодарна президенту Владимиру Путину «за поддержку и доверие».

Президент назначил Поклонскую на этот пост 2 февраля. В Россотрудничестве она занималась защитой прав соотечественников.

В конце апреля Поклонская заявила, что «буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины». Глава Россотрудничества Евгений Примаков пообещал сделать выводы и сказал, что символы Z и V стали «народным символом поддержки» российской армии. В Госсовете Крыма предложили лишить Поклонскую госнаград.

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Топ комментариев

DYNAMO7294

Смею тебя заверить что 99.9% россиян тоже в это число не входят!

orangeraven

А вы, уважаемый, обещали, кажется, победоносное наступление ВСУ в июне-июле... Вы сами то в это верите?...

Asd10

А ты ради Украины себя без штанов оставил бы???)))

orangeraven

Хм... Я вас за язык не тянул... До встречи в августе!