Опубликована цена на упрощенную Lada Granta

АвтоВАЗ оценил упрощенную Lada Granta Classic 2022 без подушек безопасности в 675,9 тысячи рублей, сообщил один из дилеров.

Прайс, поступивший дилерам, в котором фигурирует Lada Granta Classic 2022, опубликовал «Дром».

Из документа следует, что упрощенная Granta лишилась ABS с электронным регулятором тормозных усилий, системы курсовой стабилизации, экстренного торможения, антипробуксовки, подушек безопасности, «ЭРА-ГЛОНАСС», преднатяжителей ремней безопасности.

Производство Lada Granta Classic 2022 было запущено 8 июня. До этого АвтоВАЗ находился в длительном простое из-за нехватки комплектующих.