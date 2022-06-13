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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Опубликована цена на упрощенную Lada Granta

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ оценил упрощенную Lada Granta Classic 2022 без подушек безопасности в 675,9 тысячи рублей, сообщил один из дилеров.

Прайс, поступивший дилерам, в котором фигурирует Lada Granta Classic 2022, опубликовал «Дром».

Из документа следует, что упрощенная Granta лишилась ABS с электронным регулятором тормозных усилий, системы курсовой стабилизации, экстренного торможения, антипробуксовки, подушек безопасности, «ЭРА-ГЛОНАСС», преднатяжителей ремней безопасности.

Производство Lada Granta Classic 2022 было запущено 8 июня. До этого АвтоВАЗ находился в длительном простое из-за нехватки комплектующих.

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Авто #Автопром #Авторынок
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Топ комментариев

DYNAMO7294

Смею тебя заверить что 99.9% россиян тоже в это число не входят!

orangeraven

А вы, уважаемый, обещали, кажется, победоносное наступление ВСУ в июне-июле... Вы сами то в это верите?...

Asd10

А ты ради Украины себя без штанов оставил бы???)))

orangeraven

Хм... Я вас за язык не тянул... До встречи в августе!