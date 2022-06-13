Штормовое предупреждение о жаре объявлено в Сибири

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Сильная жара с температурами до 35 градусов придет во все регионы Западной Сибири, объявлено штормовое предупреждение, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Тепло возвращается в Кемеровскую, Томскую, Новосибирскую, Омскую, Иркутскую области, Алтайский край. Температура с 13 по 15 июня будет выше 30 градусов, а это опасное явление», — цитирует ТАСС Вильфанда.
По словам синоптика, в Хакасии и Туве температура в эти дни будет еще выше — 35 градусов. Выпущено штормовое предупреждение.
«Затем постепенно жара начнет спадать», — пообещал Вильфанд.
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