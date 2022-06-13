НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Штормовое предупреждение о жаре объявлено в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
301 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сильная жара с температурами до 35 градусов придет во все регионы Западной Сибири, объявлено штормовое предупреждение, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Тепло возвращается в Кемеровскую, Томскую, Новосибирскую, Омскую, Иркутскую области, Алтайский край. Температура с 13 по 15 июня будет выше 30 градусов, а это опасное явление», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По словам синоптика, в Хакасии и Туве температура в эти дни будет еще выше — 35 градусов. Выпущено штормовое предупреждение.

«Затем постепенно жара начнет спадать», — пообещал Вильфанд.

Еще по теме
Жара до 35 градусов придет в Новосибирск
Дожди и грозы пройдут в выходные в Забайкалье
Грозы и туманы ожидаются в Забайкалье
Тепло вернется в Новосибирск
смотреть все
Жизнь #Гео #Новосибирск #Омск #Томск #Кузбасс
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Загадочные объекты вылетели из черной дыры
Глава Nokia предрек закат эры смартфонов
Превращение России в «технологический остров» предрекли в Кремле
Министр обороны Украины раскрыл потери ВСУ
Обсуждение (1)
Картина дня
Генсек НАТО допустил территориальные уступки Украины ради мира
Эрдоган обсудит «зерновой коридор» с Путинам и Зеленским
Путин призвал россиян к сплоченности и единению
Гуру дипломатии призвал найти место России в мире
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

DYNAMO7294

Смею тебя заверить что 99.9% россиян тоже в это число не входят!

Иркут 69

Как обычно. Сплотимся де, вокруг трона... везде враги и только он, надежа государь и опора отечеству...

Times Square

"К 2020 году россияне будут получать 2700 долларов в месяц" В.В. Путин.

Asd10

А ты ради Украины себя без штанов оставил бы???)))