The Telegraph предрекла Британии голод из‑за разрыва с Россией

Британская пищевая промышленность оказалась на грани коллапса из-за роста стоимости энергоносителей на фоне антироссийских санкций, пишет газета The Telegraph.

Британская компания CF Fertilizers объявила о закрытии крупнейшего в стране завода, производящего азотные удобрения. Там уточнили, что больше не могут позволить себе содержать предприятие в условиях взлетевших цен на газ, приводит РИА Новости выдержки из статьи.

«Люди думают, что мы можем просто взять и импортировать то, что не производим. Но это не так. В некоторых регионах будет глобальный дефицит», — спрогнозировала глава Национального союза фермеров Майнетт Баттерс.

По словам специалиста из Конфедерации сельскохозяйственной промышленности Джо Гилбертсона, нехватка азотного удобрения повлияет на стоимость молока, мяса и хлеба. Высокая стоимость удобрения не позволит выращивать достаточно пшеницы.

Баттерс добавила, что ситуацию усугубляет неурожай в Китае, а также запрет на вывоз зерновых из Индии. Кроме того, рынок оказался в крайне затруднительном положении из-за отсутствия поставок из России и Украины, занимавших 30% этого рынка.