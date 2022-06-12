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The Telegraph предрекла Британии голод из‑за разрыва с Россией

Источник:
РИА Новости
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Фото: Diliff / CC BY-SA 2.5

Британская пищевая промышленность оказалась на грани коллапса из-за роста стоимости энергоносителей на фоне антироссийских санкций, пишет газета The Telegraph.

Британская компания CF Fertilizers объявила о закрытии крупнейшего в стране завода, производящего азотные удобрения. Там уточнили, что больше не могут позволить себе содержать предприятие в условиях взлетевших цен на газ, приводит РИА Новости выдержки из статьи.

«Люди думают, что мы можем просто взять и импортировать то, что не производим. Но это не так. В некоторых регионах будет глобальный дефицит», — спрогнозировала глава Национального союза фермеров Майнетт Баттерс.

По словам специалиста из Конфедерации сельскохозяйственной промышленности Джо Гилбертсона, нехватка азотного удобрения повлияет на стоимость молока, мяса и хлеба. Высокая стоимость удобрения не позволит выращивать достаточно пшеницы.

Баттерс добавила, что ситуацию усугубляет неурожай в Китае, а также запрет на вывоз зерновых из Индии. Кроме того, рынок оказался в крайне затруднительном положении из-за отсутствия поставок из России и Украины, занимавших 30% этого рынка.

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corrector

"Немецкое тяжелое вооружение прибудет на Украину 22 июня.." 22 го, июня... ну тупые!

mosquito__2010

Эта американская истеричка под названием Президент США смешна до коликов ))). Это всё не я ! Это всё...

Dicky

Ой что с вашей методичкой несоответствие.сказать нечего.Обоснуй отрок что к чему,гений сибнета

mosquito__2010

Мой диван не согласен с Вашей позицией.