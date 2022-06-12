НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Новый и более опасный вариант омикрон‑штамма нашли в России

Источник:
Sibnet.ru
458 1
Фото: © sputnikvaccine.com

Роспотребнадзор обнаружил в России субвариант омикрон-штамма коронавируса ВА.4, сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Камиль Хафизов.

«В базу VGARus <...> депонирован геном вируса <...>, относящийся к субварианту «Омикрона» BA.4. <...> Забор биоматериала датирован концом мая», — приводит РИА Новости слова Хафизова. VGARus — это национальная база данных о мутациях коронавируса.

Подвид «омикрона» BA.4 выявили в середине апреля в Бельгии и некоторых других странах. По словам Хафизова, сейчас в России доминирует вариант BA.2 (так называемый «стелс-омикрон») и его подвиды, которыми заражаются почти 95% пациентов с COVID-19.

Новый штамм, как и мутация BA.5, более заразен. Но обнаруженный подвид «омикрона» не должен широко распространиться, так как в России сформировалась хорошая иммунная прослойка. Она возникла благодаря вакцинации и перенесенному коронавирусу.

По данным оперативного штаба, иммунитет к коронавирусу сохранился только у 27,9% россиян. Показатель, объединяющий тех, кто переболел коронавирусом, вакцинировался или сделал повторную прививку, достигал пиковых значений в начале февраля (64,4%), а затем начал снижаться.

Еще по теме
Невролог объяснила проблемы со сном летом
Агроном объяснил, какую черешню лучше не покупать
Эксперт напомнил про смертельную опасность ландыша
Лечение гипнозом: реальность или миф
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Загадочные объекты вылетели из черной дыры
Глава Nokia предрек закат эры смартфонов
Украина обстреляла территорию России из американских гаубиц
Превращение России в «технологический остров» предрекли в Кремле
Обсуждение (1)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

corrector

"Немецкое тяжелое вооружение прибудет на Украину 22 июня.." 22 го, июня... ну тупые!

mosquito__2010

Эта американская истеричка под названием Президент США смешна до коликов ))). Это всё не я ! Это всё...

Dicky

Ой что с вашей методичкой несоответствие.сказать нечего.Обоснуй отрок что к чему,гений сибнета

mosquito__2010

Мой диван не согласен с Вашей позицией.