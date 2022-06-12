Новый и более опасный вариант омикрон‑штамма нашли в России

Роспотребнадзор обнаружил в России субвариант омикрон-штамма коронавируса ВА.4, сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Камиль Хафизов.

«В базу VGARus <...> депонирован геном вируса <...>, относящийся к субварианту «Омикрона» BA.4. <...> Забор биоматериала датирован концом мая», — приводит РИА Новости слова Хафизова. VGARus — это национальная база данных о мутациях коронавируса.

Подвид «омикрона» BA.4 выявили в середине апреля в Бельгии и некоторых других странах. По словам Хафизова, сейчас в России доминирует вариант BA.2 (так называемый «стелс-омикрон») и его подвиды, которыми заражаются почти 95% пациентов с COVID-19.

Новый штамм, как и мутация BA.5, более заразен. Но обнаруженный подвид «омикрона» не должен широко распространиться, так как в России сформировалась хорошая иммунная прослойка. Она возникла благодаря вакцинации и перенесенному коронавирусу.

По данным оперативного штаба, иммунитет к коронавирусу сохранился только у 27,9% россиян. Показатель, объединяющий тех, кто переболел коронавирусом, вакцинировался или сделал повторную прививку, достигал пиковых значений в начале февраля (64,4%), а затем начал снижаться.