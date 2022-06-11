Эксперт напомнил про смертельную опасность ландыша

Майский ландыш может быть смертельно опасен, напомнила кандидат биологических наук и научный сотрудник Ботанического сада Петра Великого Ирина Паутова.

Это цветущее в июне растение привлекает внимание своей неброской красотой, многие срывают его в качестве букета. Однако мало кто знает, что все части ландыша ядовиты, передает слова ученого портал «Доктор Питер».

По словам Паутовой, нюхать ландыши безопасно, но трогать их руками или пытаться попробовать на вкус листья и цветы для человека может быть смертельно опасно.

«Опасен сок ландыша, который выделяется из стеблей, цветки растения, а особенно — ягоды. Это — яд. Ягоды появляются после цветения и держатся на растении очень долго», — предупредила биолог.

Так, после употребления такой ягоды у человека может открыться рвота, появиться головная боль, аритмия, упасть давление. Даже две-три ягоды ландыша могут оказаться смертельными для ребенка.

Специалист посоветовала дачникам, которые культивируют это растение на грядках, соблюдать особые меры предосторожности — пересаживать растение только в перчатках и тщательно мыть руки после любого контакта.