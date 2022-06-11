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Путин запретил судимым водителям работать в такси

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий людям с судимостью работать таксистами или водителями автобусов и трамваев. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь водить общественный транспорт не смогут люди, у которых есть непогашенная или неснятая судимость по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях.

К ним относятся преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества.

Кроме этого, у водителей такси не должно быть судимости по таким статьям, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности.

Те, кто сейчас уже работают водителями такси, автобусов, троллейбусов и трамваев, должны будут до 1 марта 2023 года представить работодателю справку о наличии или отсутствии судимости.

Если работник предъявить справку не сможет, трудовой договор с ним расторгнут. Данное положение также касается граждан стран ЕАЭС, которые работают в России.

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pepelmetal

Ну сейчас наукраине обкатают и сделают ещё лучше

mosquito__2010

"Арестович: Идея Украины — это врать себе и другим, потому что если сказать правду, то рухнет все.".

corrector

"Немецкое тяжелое вооружение прибудет на Украину 22 июня.." 22 го, июня... ну тупые!

mosquito__2010

Эта американская истеричка под названием Президент США смешна до коликов ))). Это всё не я ! Это всё...