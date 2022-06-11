Росстат назвал новое значение границы бедности в России, по итогам первого квартала 2022 года она составила 12 916 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Данные статистики указывают, что сегодня доходы ниже границы бедности имеют 20,9 миллиона жителей России, или 14,3% от общего количества жителей страны. С начала года численность бедняков увеличилась на 100 тысяч человек.

В среднем доходы россиян в первом квартале 2022 года составили 36 234 рубля на человека, что на 10,9% больше, чем за такой же период прошлого года. Ключевое влияние на данный показатель оказал рост доходов, связанных с оплатой труда.

При этом за первые три месяца нынешнего года численность занятого населения выросла на 1% по сравнению с прошлым годом и составила 71,5 миллиона человек, уровень безработицы снизился с 5,6% до 4,2%.