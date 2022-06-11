Советник Зеленского раскрыл потери украинской армии

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович впервые назвал количество потерь Вооруженных сил Украины.

По словам советника Зеленского, с начала российской спецоперации ВСУ потеряли около 10 тысяч военнослужащих, передает агентство ТСН. Арестович уточнил, что в конфликте каждый день погибает около ста украинских солдат.

Арестович в этой связи раскритиковал западных союзников — он отметил, что они слишком медленно передают Украине вооружение. Западные эксперты ранее указали, что высокие потери ВСУ вызваны отставанием в артиллерии и боеприпасах.

В четверг министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что потери ВСУ составляют в день до 100 военнослужащих убитыми и до 500 ранеными. Однако тогда он не озвучивал общее количество погибших.