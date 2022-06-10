Центробанк установил курсы валют на выходные

Официальный курс доллара к рублю, установленный Центробанком РФ на длинные выходные, составил 57,77 рубля, американская валюта подешевела на 61 копейку.

Курс евро опустился до 60,96 рубля — на 1,12 рубля. Рубль дорожает, несмотря на решение регулятора снизить ключевую ставку на 150 базисных пунктов — с 11 до 9,5% годовых.

По оценке экспертов, реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился в мае текущего года по сравнению с апрелем на 21,6%. Средний номинальный курс доллара в мае составил 64,64 рубля против 77,81 рубля в апреле.

В России сейчас введен плавающий валютный курс. Центробанк устанавливает официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 16.30 по московскому времени.