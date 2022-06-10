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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Игра The Last of Us выйдет на ПК

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Neacutestor Carvajal / Attribution License

Игра The Last of Us получил ремейк, который получил название The Last of Us Part I. Обновленная версия выйдет на PlayStation 5, а затем будет портирована на ПК.

Релиз запланирован на 2 сентября 2022 года, следует из презентации издательства Sony Interactive Entertainment и студии Naughty Dog, состоявшейся в рамках выставки Summer Game Fest.

В состав The Last of Us Part I войдет оригинальная игра, а также дополнение Left Behind. Ремейк получит улучшенную графику, разработчики также модернизируют управление и искусственный интеллект противников.

Оригинальная The Last of Us вышла 14 июня 2013 года на PlayStation 3. Она собрала больше 200 наград и завоевала место в списках лучших игр десятилетия. Игра рассказывает о выживании людей в мире, опустошенном инфекцией.

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Игры #Экшены #Консоли
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Топ комментариев

D762

ваша династия клоунов, каких только номеров не придумает! сам-то, чем удивишь?

ponhik78

Ну то есть твои влажные фантазии и не более?

ld_andrey

Да, это я как раз видел, как ВСУшники колени простреливают - нелюди.

Tanatholog

Развалин Донецка и Луганска за предыдущие годы тебе мало?