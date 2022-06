Игра The Last of Us выйдет на ПК

Игра The Last of Us получил ремейк, который получил название The Last of Us Part I. Обновленная версия выйдет на PlayStation 5, а затем будет портирована на ПК.

Релиз запланирован на 2 сентября 2022 года, следует из презентации издательства Sony Interactive Entertainment и студии Naughty Dog, состоявшейся в рамках выставки Summer Game Fest.

В состав The Last of Us Part I войдет оригинальная игра, а также дополнение Left Behind. Ремейк получит улучшенную графику, разработчики также модернизируют управление и искусственный интеллект противников.

Оригинальная The Last of Us вышла 14 июня 2013 года на PlayStation 3. Она собрала больше 200 наград и завоевала место в списках лучших игр десятилетия. Игра рассказывает о выживании людей в мире, опустошенном инфекцией.