Финляндия построит заграждения на границе с Россией

Власти Финляндии решили возвести заграждения на границе с Россией для укрепления безопасности страны и противодействия «гибридным угрозам», . говорится сообщении МВД республики.

«Правительство Финляндии планирует установить заграждения в критических районах на восточной границе [с Россией]», — цитирует ТАСС министр внутренних дел страны Кристу Микконен.

По ее мнению ведомства, они помогут подготовить страну к борьбе с «угрозами гибридного характера», в частности, с «использованием миграционного вопроса в целях оказания политического давления».

Сообщается, что после внесения поправок в законодательство прием мигрантов будет осуществляться централизованно, в специально определенных для этого пунктах пропуска на границе.