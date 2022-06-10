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Финляндия построит заграждения на границе с Россией

Источник:
ТАСС
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Фото: Sofia Ek / CC BY-SA 4.0

Власти Финляндии решили возвести заграждения на границе с Россией для укрепления безопасности страны и противодействия «гибридным угрозам», . говорится сообщении МВД республики.

«Правительство Финляндии планирует установить заграждения в критических районах на восточной границе [с Россией]», — цитирует ТАСС министр внутренних дел страны Кристу Микконен.

По ее мнению ведомства, они помогут подготовить страну к борьбе с «угрозами гибридного характера», в частности, с «использованием миграционного вопроса в целях оказания политического давления».

Сообщается, что после внесения поправок в законодательство прием мигрантов будет осуществляться централизованно, в специально определенных для этого пунктах пропуска на границе.

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