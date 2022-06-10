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Алтай полностью освободился от масок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти отменили обязательный масочный режим в Республике Алтай, который действовал в регионе 4 мая 2020 года, сообщает правительство региона.

В Республике Алтай с 10 июня приостановили действие обязательного масочного режима. При этом для лиц старше 65 лет сохраняется рекомендательный режим ношения гигиенических масок в общественных местах.

В начале недели масочный режим также отменили в соседнем регионе — Алтайском крае. Также маски не носят в Кемеровской, Новосибирской, Омской областях, Красноярском крае.

Роспотребнадзор в конце октября 2020 года ввел в России всеобщий масочный режим, предписывающий ношение масок повсеместно за пределами своей квартиры. За нарушение масочного режима для граждан была предусмотрена вилка штрафов от 1 до 30 тысяч рублей.

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Сибирь #Республика Алтай #Здоровье
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Топ комментариев

ponhik78

Я даже не решаюсь спросить, откуда тебе известна методика допросов в ЛДНР)))

ponhik78

Ну то есть твои влажные фантазии и не более?

ld_andrey

Да, это я как раз видел, как ВСУшники колени простреливают - нелюди.

Disobedient

Казак казак настоящий запорожец. Усищи люлька с табаком хохол до дупы истинный украинец пан Бубочка прямо...