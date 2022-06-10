Алтай полностью освободился от масок

Власти отменили обязательный масочный режим в Республике Алтай, который действовал в регионе 4 мая 2020 года, сообщает правительство региона.

В Республике Алтай с 10 июня приостановили действие обязательного масочного режима. При этом для лиц старше 65 лет сохраняется рекомендательный режим ношения гигиенических масок в общественных местах.

В начале недели масочный режим также отменили в соседнем регионе — Алтайском крае. Также маски не носят в Кемеровской, Новосибирской, Омской областях, Красноярском крае.

Роспотребнадзор в конце октября 2020 года ввел в России всеобщий масочный режим, предписывающий ношение масок повсеместно за пределами своей квартиры. За нарушение масочного режима для граждан была предусмотрена вилка штрафов от 1 до 30 тысяч рублей.