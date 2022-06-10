Алтай полностью освободился от масок

Власти отменили обязательный масочный режим в Республике Алтай, который действовал в регионе 4 мая 2020 года, сообщает правительство региона.
В Республике Алтай с 10 июня приостановили действие обязательного масочного режима. При этом для лиц старше 65 лет сохраняется рекомендательный режим ношения гигиенических масок в общественных местах.
В начале недели масочный режим также отменили в соседнем регионе — Алтайском крае. Также маски не носят в Кемеровской, Новосибирской, Омской областях, Красноярском крае.
Роспотребнадзор в конце октября 2020 года ввел в России всеобщий масочный режим, предписывающий ношение масок повсеместно за пределами своей квартиры. За нарушение масочного режима для граждан была предусмотрена вилка штрафов от 1 до 30 тысяч рублей.
ponhik78Я даже не решаюсь спросить, откуда тебе известна методика допросов в ЛДНР)))
ponhik78Ну то есть твои влажные фантазии и не более?
ld_andreyДа, это я как раз видел, как ВСУшники колени простреливают - нелюди.
DisobedientКазак казак настоящий запорожец. Усищи люлька с табаком хохол до дупы истинный украинец пан Бубочка прямо...