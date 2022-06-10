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Жара до 35 градусов придет в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жара до 35 градусов придет в Новосибирске на длинные выходные, при этом возможны грозовые дожди, сообщила Sibnet.ru начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«Начинает проникать воздух с районов Казахстана, в связи с чем температура воздуха продолжит повышаться. В ночь на субботу будет 12-17 градусов тепла. Днем ожидается 27-32 градусов — вакханалия жары», — сказала Лапчик.

По ее словам, начнет нарастать неустойчивость в атмосфере, давление продолжит падать, ожидается развитие облачности. Местами пройдут грозовые дожди. При грозах будет шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду.

12 июня ночью температура составит 11-16, днем воздух прогреется до 24-29 градусов. Также возможны дожди. 13 июня в Новосибирске будет жарко до 31 градуса и без осадков.

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Сибирь #Новосибирск #Гео
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Топ комментариев

ponhik78

Я даже не решаюсь спросить, откуда тебе известна методика допросов в ЛДНР)))

ponhik78

Ну то есть твои влажные фантазии и не более?

ld_andrey

Да, это я как раз видел, как ВСУшники колени простреливают - нелюди.

Disobedient

Казак казак настоящий запорожец. Усищи люлька с табаком хохол до дупы истинный украинец пан Бубочка прямо...