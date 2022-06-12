Невролог объяснила проблемы со сном летом

Люди часто летом жалуются на нарушения сна — одним мешает выспаться ранний рассвет, другим — шум из открытого окна. Врач-невролог Анна Кудрявцева дала советы, как улучшить качество летнего сна.

За сон отвечает гормон мелатонин, вырабатываемый в темноте. Поэтому в длинные ночи люди высыпаются лучше. Сон делится на две стадии: глубокую (когда организм отдыхает) и поверхностную. Ранний рассвет выводит сон в поверхностную фазу, пояснила «Известиям» врач.

Чтобы повысить качество сна в короткие летние ночи, следует придерживаться ряда правил. Нужно максимально затемнить помещение, тогда фаза глубокого сна утром не будет нарушена, отметила Кудрявцева.

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При этом, по ее словам, даже летом лучше спать под тяжелым одеялом. Функция одеяла заключается не только в том, чтобы поддерживать комфортную температуру. Рецепторы кожи реагируют на него и в организме вырабатывается эндорфин, как при обнимании, уточнила врач.

Еще одной важной привычкой станет отказ от чтения новостей, просмотра социальных сетей и телевизора перед сном. Активное потребление информации не дает мозгу успокоиться. При этом допускается чтение книг перед сном, сказала Кудрявцева.