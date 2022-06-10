Военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» пройдет 12 июня около деревни Большой Оеш в Колыванском районе Новосибирской области, на нем впервые покажут петровскую эпоху в Сибири, сообщают организаторы фестиваля.

Гости праздника смогут познакомиться с несколькими историческими периодами мировой и российской истории, посетить интерактивные зоны, увидеть выступления творческих коллективов и показательные выступления реконструкторов. Уникальной особенностью в 2022 году станет реконструкция Петровской эпохи в Сибири (1715 год).

Кроме того, в этом году гости «Сибирского огня» увидят первую за Уралом площадку исторической реконструкции «Античность». Участники представят полевой лагерь легионеров армии Древнего Рима, которые принимали участие в Боспорской войне.

На протяжении фестиваля для зрителей будет работать открытая площадка, где будут представлены самые первые солдаты Петровской эпохи в Сибири, их форма, оружие, амуниция.

Реконструкторы восстановили самые первые сибирские мундиры и снаряжение Петровской эпохи, в которые были одеты солдаты Сибирского драгунского, Московского и Санкт-Петербургского гарнизонных полков в 1715 году.

Доехать на фестиваль можно даже на общественном транспорте. От вокзала Главного ходит автобус 224 до деревни Большой Оеш. От площади Маркса маршрутка — 326, от метро Заельцовская — маршрутка 328.