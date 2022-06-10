НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Фестиваль «Сибирский огонь» впервые покажет петровскую эпоху

Источник:
Sibnet.ru
161 6
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» пройдет 12 июня около деревни Большой Оеш в Колыванском районе Новосибирской области, на нем впервые покажут петровскую эпоху в Сибири, сообщают организаторы фестиваля.

Гости праздника смогут познакомиться с несколькими историческими периодами мировой и российской истории, посетить интерактивные зоны, увидеть выступления творческих коллективов и показательные выступления реконструкторов. Уникальной особенностью в 2022 году станет реконструкция Петровской эпохи в Сибири (1715 год).

Кроме того, в этом году гости «Сибирского огня» увидят первую за Уралом площадку исторической реконструкции «Античность». Участники представят полевой лагерь легионеров армии Древнего Рима, которые принимали участие в Боспорской войне.

На протяжении фестиваля для зрителей будет работать открытая площадка, где будут представлены самые первые солдаты Петровской эпохи в Сибири, их форма, оружие, амуниция.

Реконструкторы восстановили самые первые сибирские мундиры и снаряжение Петровской эпохи, в которые были одеты солдаты Сибирского драгунского, Московского и Санкт-Петербургского гарнизонных полков в 1715 году.

Доехать на фестиваль можно даже на общественном транспорте. От вокзала Главного ходит автобус 224 до деревни Большой Оеш. От площади Маркса маршрутка — 326, от метро Заельцовская — маршрутка 328.

Еще по теме
Жара до 35 градусов придет в Новосибирск
Новосибирцы назвали самую вкусную местную рыбу
Новый McDonald’s хотят посетить половина сибиряков
Врач рассказала о вреде лимонадов в жару
смотреть все
Культгид #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Наргиз вернула в репертуар ранее запрещенные хиты
Загадочные объекты вылетели из черной дыры
Украина обстреляла территорию России из американских гаубиц
Новый глава АвтоВАЗа выразил недовольство английским языком
Обсуждение (6)
Картина дня
ЦБ вернул ключевую ставку к докризисному уровню
Зеленский ввел санкции против Путина
Открылся первый мост между Россией и Китаем
Финляндия построит заграждения на границе с Россией
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Самое обсуждаемое
96
Запорожье проведет референдум о вхождении в состав России
92
Троих иностранных наемников в ДНР приговорили к смертной казни
82
Министр обороны Украины раскрыл потери ВСУ
69
Путин предостерег США от поставок Украине дальнобойных систем
61
Превращение России в «остров» предсказали в Кремле