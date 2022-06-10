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Новосибирцы признались в обмане начальства и коллег

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Около 8% новосибирцев признались, что скрывают правду от коллег и начальства про свою личную жизнь и отношение к ним, сообщают результаты опроса онлайн-рекрутинга hh.ru. 

Большая часть новосибирцев честны в общении со всеми своими коллегами, в том числе и с руководством (85%). Лишь 8% признались, что они скрывают правду от начальства, еще 3% всегда неискренни с коллегами, а 4% — обманывают и тех, и других.

Чаще всего сотрудники из Новосибирской области скрывают факты, относящиеся к личной жизни и семье (52%), 32% искажают информацию о своем психоэмоциональном состоянии, 32% врут об отношении к самим коллегам и к их работе, 29% о состоянии здоровья.

Чуть меньше опрошенные врут о политических и религиозных взглядах,  финансовом состоянии, о наличии вредных привычек, о сексуальной ориентации, столько же — о рабочих задачах.

Темы, которые новосибирцы предпочитают не обсуждать с коллегами, во многом совпадают с теми, в которых они бывают неискренними. В частности, основная часть респондентов не хочет делиться на работе информацией о своей личной жизни и мнением о других коллегах, также 49% не обсуждают зарплату и финансовое состояние, 43% — религию, 38% — политику, 11% —пандемию.

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Экономика #Рынок труда
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