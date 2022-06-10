Минфин США призвал создать коалицию экономических врагов России

Введение против России санкций «большой группой стран» повысит эффективность ограничительных мер, считает министр финансов США Джанет Йеллен.

«По моему мнению, нам нужна довольно большая группа стран, которые согласились бы ввести санкции против России», — цитирует ТАСС заявление Йеллен. По ее словам, это «повысило бы эффективность» рестрикций.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.

Западные страны в ответ на спецоперацию ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Администрация президента США Джо Байдена пытается добиться расширения круга стран, поддерживающих санкции.