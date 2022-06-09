Джонни Деппу исполнилось 59 лет

Актер Джонни Депп празднует 59-й день рождения, не смотря на возраст именно на этом этапе жизни знаменитость может начать новый виток карьеры после судебного триумфа.

Депп снимается в кино уже 38 лет. Его карьера началась в 1984 году с фильма «Кошмар на улице Вязов». С тех пор на счету голливудской звезды более 100 проектов.

В последние годы Джонни Депп не был самым желанным актером для именитых режиссеров. Бывшая жена Эмбер Херд обвиняла его в домашнем насилии, а это на Западе считается пятном на репутации.

В июне Депп победи в суде над Херд, очистив свое имя. Актер обзавелся новыми поклонниками и сторонниками, поэтому кинокритики считают — Деппа ждет новый виток в карьере.