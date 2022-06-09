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Серию короткометражных мультфильмов про Петра I покажет ТВ‑3

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТВ-3

Серия мультфильмов «Московские тайны Петра I» выйдет на канале ТВ-3 9 июня, проект приурочен к 350-летию российского императора.

«Московские тайны Петра Первого» – это современное переосмысление популярных в XVII веке «сказок о Петре», рассказанных современным языком соцсетей в шутливой и слегка ироничной форме.

В сериале предложена не только мистическая история, но и различные факты, которые подтверждают или опровергают сказанное, чтобы зритель смог сам сделать вывод об истинности или ложности историй и отделить вымысел от реальности.

«Московские тайны Петра Первого» будут выходить на ТВ-3 с 9 по 12 июня в 8.55.

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Топ комментариев

Alhazred

Да пожалей ты Зелю. Шансов то у него ноль)))

Uynachalnica

Мне в этом не спрос видится, а безнадега!

Asd10

Он себе ещё нижние ребра удалил.

Alhazred

Да че ребра? Там явно без лоботомии не обошлось)))