Серию короткометражных мультфильмов про Петра I покажет ТВ‑3

Серия мультфильмов «Московские тайны Петра I» выйдет на канале ТВ-3 9 июня, проект приурочен к 350-летию российского императора.

«Московские тайны Петра Первого» – это современное переосмысление популярных в XVII веке «сказок о Петре», рассказанных современным языком соцсетей в шутливой и слегка ироничной форме.

В сериале предложена не только мистическая история, но и различные факты, которые подтверждают или опровергают сказанное, чтобы зритель смог сам сделать вывод об истинности или ложности историй и отделить вымысел от реальности.

«Московские тайны Петра Первого» будут выходить на ТВ-3 с 9 по 12 июня в 8.55.