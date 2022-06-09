Серию короткометражных мультфильмов про Петра I покажет ТВ‑3

Фото: © пресс-служба ТВ-3
Серия мультфильмов «Московские тайны Петра I» выйдет на канале ТВ-3 9 июня, проект приурочен к 350-летию российского императора.
«Московские тайны Петра Первого» – это современное переосмысление популярных в XVII веке «сказок о Петре», рассказанных современным языком соцсетей в шутливой и слегка ироничной форме.
В сериале предложена не только мистическая история, но и различные факты, которые подтверждают или опровергают сказанное, чтобы зритель смог сам сделать вывод об истинности или ложности историй и отделить вымысел от реальности.
«Московские тайны Петра Первого» будут выходить на ТВ-3 с 9 по 12 июня в 8.55.
AlhazredДа пожалей ты Зелю. Шансов то у него ноль)))
UynachalnicaМне в этом не спрос видится, а безнадега!
Asd10Он себе ещё нижние ребра удалил.
AlhazredДа че ребра? Там явно без лоботомии не обошлось)))