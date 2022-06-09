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Синоптик назвал вызывающую климатический стресс температуру

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Температура выше 27 градусов по Цельсию вызывает климатический стресс, а «мода» на отдых в жарком климате противоречит представлениям о комфорте, уверен главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«У нас уже долгое время есть мода: чем жарче, тем лучше. Многие стремятся отдыхать в жаре, хотя это неразумно и вредно для здоровья. В среднем любая температура выше плюс 27 градусов вызывает климатический стресс», — сказал Тишковец в эфире радио Sputnik.

По его мнению, в большинстве регионов Европейской России летняя погода комфортна для человека.

«Это где-то от 20 градусов в районе Петрозаводска до 25 градусов в низовьях Дона — средние показатели. Такие климатические показатели наилучшим образом подходят для нормального функционирования организма», — отметил синоптик.

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