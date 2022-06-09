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Хоакин Феникс приступил к работе над вторым «Джокером»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр «Джокер»

Актер Хоакин Феникс, исполнивший роль Джокера в сольнике комиксов DC, уже прочитал сценарий второй части фильма. Рабочее фото опубликовал в соцсети режиссер проекта Тодд Филлипс.

В публикации Тодда Филлипса — обложка сценария второй части «Джокера», датированная 18 мая. На втором фото запечатлен Феникс за прочтением сценария.

Подробностей о будущей картине пока нет, но в названии к «Джокеру» добавлена приставка folie deux. Этот термин обозначает общее бредовое расстройство.

Первый «Джокер» вышел в 2019 году. Картина была номинирована на «Оскар» в девяти категориях, в числе которых «Лучший фильм». Хоакин Феникс получил награду за лучшую мужскую роль.

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