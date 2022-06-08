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Найдено самое большое живое существо

Источник:
The Guardian
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Фото: Paolo Gamba / CC BY 2.0

Ученые нашли у берегов Австралии самое большое живое существо на Земле — это водоросль длиной 180 километров и возрастом 4500 лет.

Исследователи изучили ДНК 18 тысяч генетических маркеров водорослей в заливе Шарк и пришли к выводу, что это одно огромное растение, которое занимает площадь 20 тысяч футбольных полей.

Растение вида Posidonia australis распространялось с помощью корней, высота его отростков варьируется от нескольких сантиметров до метра. По оценке, специалистов, непрерывный рост водоросли продолжается уже несколько тысяч лет.

В заливе сложные условия для жизни растений — вода слишком соленая, а ее температура колеблется от 15 до 30 градусов. Поэтому гигант фактически не имел прямых конкурентов, что объясняет его успешную экспансию.

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