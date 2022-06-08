Запорожье проведет референдум о вхождении в состав России

Запорожская область планирует провести референдум о вхождении в состав России в 2022 году, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Определять будущее Запорожской области будет народ. Проведение референдума запланировано на этот год», — цитирует ТАСС Рогова.

По его словам, референдум будет действителен с явкой от 50%. «Основой проведения референдума является гарантия безопасности на территории. Порог проголосовавших за [вхождение] — 50%. Если явка меньше 50%, понятно, что референдум несостоявшийся и решение не принято», — сказал он.

Ранее стало известно, что местные власти решили вернуть статус областного центра городу Запорожье после его освобождения. Главным городом региона сейчас временно является Мелитополь.