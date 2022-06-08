АвтоВАЗ опроверг выход модели «Лада Искра»

АвтоВАЗ не планирует выпускать модель «Лада Искра» — кроссовер, который якобы создан в сотрудничестве с китайскими инженерами из Chery, сообщила пресс-служба предприятия.
В Сети появились информация, что новый кроссовер от АвтоВАЗа может быть представлен в 2023 году. «Лада Искра» будет основана на китайской модели Kaiyi X3 (суббренд Chery).
Также были представлены дизайнерские эскизы «Лада Искра». Ориентировочная стоимость модели — от 700 тысяч рублей.
«Данный автомобиль не имеет никакого отношения к нашим будущим проектам. Но мы всегда благодарны поклонникам бренда за многочисленные идеи для новых автомобилей. Lada продолжит выпускать новые модели, о которых мы будем оперативно информировать», — цитирует «Газета.Ru» официального представителя АвтоВАЗа Сергея Ильинского.
DisobedientГлавная проблема украинцев это зеля сам и бенина нацистская хунта. Так что в семьях украины все чаще...
GammiPluhда ладно, вот прям к зеркалу? я вот смотрю на всю эту шоблу-**лу и только несколько политиков открыто...
SovikХерНР не будет, будет Херсонская область в составе РФ.
kygearК зеркалу подходит! и понеслось..