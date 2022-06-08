Пруд с утками назвали опасным для купания

Санврачи Красноярского края назвали опасные места для купания, среди них озера и пруды, в которых плавают утки, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

«Безопасно купаться можно только в специально отведенных для этого местах. Часто прекрасный уголок природы с его тишиной и размеренной жизнью птиц в пруду воспринимается как идеальное место для купания, но это не совсем так», — говорится в сообщении.

Так, если в пруду плавают утки, гуси, вокруг летают чайки, то такой водоем не подходит для купания человека. Водоплавающие птицы выбрасывают в воду личинки, которые могут вызвать заболевание церкариозом. После этого может возникнуть аллергический дерматит.

Также если поверхность озера цветет, возле берега много водорослей. В таком пруду есть условия для прикрепления разных промежуточных видов паразитов. Стоит обойти такой водоем стороной.