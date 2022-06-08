Посол России получил письмо с призывом «отказаться от родины»

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что получил письмо с призывом осудить действия президента Владимира Путина и «отказаться от родины».

«В свой адрес я недавно получил письмо по почте с призывом того, чтобы я отказался от родины, чтобы я осудил действия российского президента. Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман», — сказал Антонов в интервью «Первому каналу».

По его словам, около российского посольства неизвестные раздают карточки с контактами ФБР и предлагают пообщаться с его сотрудниками. «У меня нет оснований однозначно сказать, что это представители специальных служб или провокаторы, я говорю, что такие факты есть», — пояснил посол.

Он отметил, что в американских СМИ появляются статьи с призывами к российским военнослужащим и дипломатам «предать родину».

«Я подчеркну свое жесточайшее неприятие такой политики и такого отношения к российским дипломатам», — заявил Антонов.