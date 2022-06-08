Реальную историю чудесного спасения в авиакатастрофе покажут в кино

Фильм «Одна» основан на реальной истории Ларисы Савицкой, чудом выжившей в авиакатастрофе 1981 года. Девушка упала с высоты более 5 километров, вжавшись в кресло на обломке самолета.

Сюжет фильма «Одна» рассказывает о событиях августа 1981 года в СССР. Молодожены Лариса и Владимир Савицкие возвращаются из свадебного путешествия на борту АН-24 рейсом Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск. Самолет терпит крушение, но Лариса чудом выживает.

Очнувшись среди обломков рядом с погибшим мужем, она остается одна в тайге. Девушке приходится бороться за жизнь еще два дня, ожидая спасателей.

Роль Ларисы Савицкой исполнила Надежда Калеганова. Реальная участница событий консультировала создателей фильма «Одна». Фильм выйдет в широкий прокат 9 июня.