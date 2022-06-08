НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Реальную историю чудесного спасения в авиакатастрофе покажут в кино

Источник:
Sibnet.ru
280 0
Фото: © кадр из фильма «Одна»

Фильм «Одна» основан на реальной истории Ларисы Савицкой, чудом выжившей в авиакатастрофе 1981 года. Девушка упала с высоты более 5 километров, вжавшись в кресло на обломке самолета.

Сюжет фильма «Одна» рассказывает о событиях августа 1981 года в СССР. Молодожены Лариса и Владимир Савицкие возвращаются из свадебного путешествия на борту АН-24 рейсом Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск. Самолет терпит крушение, но Лариса чудом выживает.

Очнувшись среди обломков рядом с погибшим мужем, она остается одна в тайге. Девушке приходится бороться за жизнь еще два дня, ожидая спасателей.

Роль Ларисы Савицкой исполнила Надежда Калеганова. Реальная участница событий консультировала создателей фильма «Одна». Фильм выйдет в широкий прокат 9 июня.

Еще по теме
Мультсериал про малыша Грута стартует в августе
Фильм «Небо» по реальным событиям впервые покажут на ТВ
Опубликован первый тизер приквела «Голодных игр»
Спортивный сериал «Регби» с сибиряками выйдет на СТС
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Наргиз вернула в репертуар ранее запрещенные хиты
Безлимит ушел в архив: почему изменились мобильные тарифы?
Что такое Tor и почему браузер не нравится Роскомнадзору
Кремль подвел итоги 100 дней спецоперации на Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Посол России получил письмо с призывом «отказаться от родины»
Меркель отказалась от роли посредника между Москвой и Киевом
АвтоВАЗ опроверг выход модели «Лада Искра»
Зеленский предрек Украине «самую сложную зиму»
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Самое обсуждаемое
94
Кремль подвел итоги 100 дней спецоперации на Украине
69
Путин предостерег США от поставок Украине дальнобойных систем
53
Путин рассказал о щелкающей украинские ракеты, «как орехи» ПВО
40
Окружающие Сербию славянские страны запретили пролет Лаврова
39
Херсонская область проведет референдум о вхождении в Россию