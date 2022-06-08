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Робот Николай выучил новые слова для записи к врачам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Запись сразу к нескольким врачам в поликлинике, а также детальное распознавание фраз о дате и времени записи – новосибирский робот Николай «обучен» новым функциям, сообщает пресс-служба правительства.

Робот может сразу записать к нескольким врачам. При записи можно сразу обозначить роботу желание записаться к двум и более врачам, например, сказав: «Запись к терапевту, лору и неврологу». В ответ робот будет последовательно предлагать запись к каждому из специалистов.

Николай, помимо заданных числовых форматов, понимает такие речевые обороты, как «Завтра-послезавтра», «После обеда», «Во второй половине дня», «Ближе к вечеру» и прочее – и в зависимости от этого предлагает наиболее приемлемые варианты записи. Стоит отметить, что робот запишет на нужное время только при наличии свободных слотов.

Николай «научился» отличать ситуации, когда необходимо записать другого человека. В частности, робот распознает фразы «Мне надо еще записать ребенка», «Хочу также записать родственника» и так далее.

С помощью робота Николая можно записаться к врачу или на вакцинацию, вызвать врача на дом, получить консультацию или отменить запись. Робот отвечает на звонки по номеру 122, а также общается с помощью чат-бота «Мое здоровье НСО».

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Жизнь #Здоровье #Новосибирск
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Disobedient

Главная проблема украинцев это зеля сам и бенина нацистская хунта. Так что в семьях украины все чаще...

GammiPluh

да ладно, вот прям к зеркалу? я вот смотрю на всю эту шоблу-**лу и только несколько политиков открыто...

Sovik

ХерНР не будет, будет Херсонская область в составе РФ.

kygear

К зеркалу подходит! и понеслось..