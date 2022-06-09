Перспективная российская комедия «Молодой человек» вышла в прокат

Фильм «Молодой человек» про разочаровавшегося в жизни мужчину, который ввязался в авантюру ради денег, претендует на звание главной новинки лета. Картина стартует в прокате 9 июня.

Главный герой фильма — 30-летний Ваня Ревзин (Павел Табаков). В школе он был отличником, потом получил красный диплом МГУ, но взрослая жизнь не удалась. Жена от него ушла, с работы уволили, а до закрытия ипотеки еще 20 лет.

Однажды Ваня узнает, что его одноклассник-двоечник Коля стал преуспевающим бизнесменом и объявил конкурс для старшеклассников с многомиллионным призовым фондом. Герой решается на аферу: он сбривает усы, подделывает документы и выдает себя за молодого человека. Ваня уверен, что победит в соревновании, ведь жизненный опыт легко преодолеет молодость.

Кроме Павла Табакова в фильме «Молодой человек» снялись Данила Козловский, Данила Поперечный, Ингрид Олеринская, Валентина Ляпина.

Кинокритики считают, что фильм может собрать хорошую кассу и стать хитом лета, благодаря актерскому касту и интересному сюжету.