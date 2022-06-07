Путин признал риск сильного спада производства

Ряд отраслей в России сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе, признал президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Если в целом за первые четыре месяца текущего года промышленное производство в России прибавило 3,9%, то в апреле оно немного сократилось и заметный спад уже отмечается в автомобильной промышленности, нефтепереработке», — цитирует Путина ТАСС.

Глава государства отметил, что риски существенного снижения производства в среднесрочной перспективе есть для черной металлургии. При этом сельское хозяйство и строительство показывают положительную динамику.

Путин отметил, что за последнее время прошло несколько отраслевых совещаний, на которых были рассмотрены и обозначены приоритетные задачи, меры поддержки компаний и коллективов в текущих условиях.

«Я обращаю внимание коллег из правительства: важно доводить эти решения до практической реализации, помогать отраслям преодолеть сегодняшние трудности, которые возникают по целому ряду обстоятельств», — подытожил российский лидер.