НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Путин признал риск сильного спада производства

Источник:
ТАСС
268 3
Фото: © пресс-служба президента РФ

Ряд отраслей в России сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе, признал президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Если в целом за первые четыре месяца текущего года промышленное производство в России прибавило 3,9%, то в апреле оно немного сократилось и заметный спад уже отмечается в автомобильной промышленности, нефтепереработке», — цитирует Путина ТАСС.

Глава государства отметил, что риски существенного снижения производства в среднесрочной перспективе есть для черной металлургии. При этом сельское хозяйство и строительство показывают положительную динамику.

Путин отметил, что за последнее время прошло несколько отраслевых совещаний, на которых были рассмотрены и обозначены приоритетные задачи, меры поддержки компаний и коллективов в текущих условиях.

«Я обращаю внимание коллег из правительства: важно доводить эти решения до практической реализации, помогать отраслям преодолеть сегодняшние трудности, которые возникают по целому ряду обстоятельств», — подытожил российский лидер.

Еще по теме
Компания IBM покинет Россию
Первые в России экологичные рельсы выпустили в Кузбассе
«Ростех» пообещал за восемь лет построить 500 самолетов
The Guardian указала на вред антироссийских санкций для мира
смотреть все
Экономика #Промзона
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Наргиз вернула в репертуар ранее запрещенные хиты
Безлимит ушел в архив: почему изменились мобильные тарифы?
Снег в июне выпал в Томске
Что такое Tor и почему браузер не нравится Роскомнадзору
Обсуждение (3)
Картина дня
Путин признал риск сильного спада производства
«Авито» запустил сервис для онлайн-бронирования жилья
Писателя Дмитрия Глуховского объявили в федеральный розыск
Apple представила новую iOS 16
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
94
Кремль подвел итоги 100 дней спецоперации на Украине
69
Путин предостерег США от поставок Украине дальнобойных систем
53
Путин рассказал о щелкающей украинские ракеты, «как орехи» ПВО
40
Окружающие Сербию славянские страны запретили пролет Лаврова
37
Шойгу и Кадыров обсудили ускорение спецоперации на Украине